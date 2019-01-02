Первая потеря ВСУ на Донбассе 2019: стали известны грустные подробности

2 января 2019, 17:56

Также сообщается, что в "ДНР" захватили украинского бойца.

Силовик, АТО, Донбасс
Первая потеря ВСУ на Донбассе в 2019 году / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

1 января в результате вражеских обстрелов из минометов погиб 20-летний боец ООС.

Как выяснилось, парня звали Николай Голубев. Он был родом из Волочиска Хмельницкой области.

Тело воина еще не доставили домой. Поэтому время и место прощания с ним пока неизвестны.

Читайте также"Мы обязательно вернемся в Крым и на Донбасс": как Порошенко поздравил с Новым годомКак сообщила координатор областного центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар, боец служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Эта бригада держит оборону возле поселков Новотошковское и Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Голубев пошел служить в 2017 году по контракту.

Также сообщается, что в "ДНР" захватили украинского бойца. Врачи констатировали у него переохлаждение. Об этом 2 января сообщило ТАСС со ссылкой на ресурс террористической организации ДАН.

По словам одного из главарей так называемой "народной милиции" Эдуарда Басурина, украинский военный якобы пытался проникнуть на территорию "республики".

Сейчас ему оказывают квалифицированную медпомощь, заверил Басурин.

Ранее астролог сказал, когда на Донбассе точно не будет войны. "…война возможна, если президентом останется человек по имени Порох — не зря его в народе так называют (так называют Петра Порошенко — Ред.). Имя президента всегда имеет определенный оттенок и что-то несет для страны. Поэтому война просто не могла быть закончена, как нам обещали, за две недели, если президента зовут Порохом", — отметил Росс.

И другие астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ВСУ потери ООС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:56
Первая потеря ВСУ на Донбассе 2019: стали известны грустные подробности
17:42
В Италии трагически погибла маленькая украинка Видео
17:18
Хабиб – МакГрегор: в UFC рассказали о бое-реванше Видео
16:52
Порошенко, Тимошенко и Зеленский: политолог объяснил, с кем и как "поладит" Путин Видео
16:30
В РПЦ предложили отменить Новый год Видео
16:12
Лайму Вайкуле "убрали" с российских "голубых огоньков" из-за слов о Крыме
15:58
Вассерман снялся в новогоднем клипе Ольги Бузовой Видео
15:44
Встретила Новый год голой и пьяной: Волочкова показала "праздничное" видео с бани Видео
15:14
Кровавая бойня в Виннице: подозреваемый спрятал молоток в трусах и пошел на прогулку Фото Видео
14:51
Кровавое ДТП под Киевом: трое погибших Фото
14:25
Французский эксперт сказал, сделает ли Путин шаг назад по Украине Видео
14:04
"Жесть полная": Михаил Боярский без шляпы поразил сеть постаревшим видом
14:00
Подробности обрушения моста в Москве: опубликовано видео из самого "пекла" Видео
13:51
Взрыв в Магнитогорске: резко увеличилось число погибших Видео
13:27
"Холодней всего в Европе": синоптик рассказала о погоде в Украине на Сочельник и Рождество Видео
13:26
В России внезапно умер известный актер: стала известна причина смерти Видео
13:07
"Очень постройнела!": Алла Пугачева покорила сеть нарядом на Новый год
13:03
Конфликт на Азове: украинские пограничники получили модернизированный катер-перехватчик Видео
13:01
Медуза Порошенко, или Как Зеленский сделал подарок для других кандидатов мнение
12:38
Оля Полякова показала роскошную фигуру на отдыхе в Майами
12:37
CNN назвал аннексированный Крым российским: последовала жесткая реакция Украины Видео
12:15
В "ДНР" пожаловались на подрыв неизвестными моста: опубликованы фото и видео Фото Видео
11:58
Дзидзьо отметил Новый год на больничной койке Видео
11:40
"Деструктивные тенденции в карме стран и людей": как пережить солнечное затмение 6 января без потерь Видео
11:15
Обрушение подъезда в Магнитогорске: число жертв серьезно возросло Фото Видео
11:15
21-летняя Тина Кунаки беременна от 52-летнего Венсана Касселя Видео
10:56
Девушка дня Instagram: красотка с нереальной гибкостью Анна Канюк Фото Видео
10:51
"Конфликт на Азове выгоден как Путину, так и Порошенко": эксперт объяснил, грозит ли Украине потеря морей Видео
10:26
Спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019 Видео
10:01
В Укргидрометцентре сообщили о серьезном похолодании в Киеве Видео
09:08
Астролог объяснил, почему символ Украины — свинья Видео
08:50
Главное последствие новогоднего скандала с Порошенко мнение
08:38
Гибель 8 людей на Николаевщине: опубликовано видео момента смертельного ДТП Фото Видео
08:13
Футуролог назвал преимущества украинцев Видео
07:48
Подробности убийства семьи в Виннице: в полиции назвали главную версию преступления Видео
07:23
Количество жертв обрушения подъезда в Магнитогорске снова возросло Фото Видео
07:14
Сочельник по-украински: какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю Видео
06:57
На Украину надвигается шторм мнение
06:33
Взлет Козерогов и "расстрел" Дев: астролог назвал везунчиков и лузеров января-2019
06:01
Астролог сказал, когда на Донбассе точно не будет войны Видео
05:25
"Ждем спекуляций": названа психологическая отметка для курса доллара в Украине в 2019-м Видео
04:56
"Хрюша с хрюшей": Анна Семенович покрасовалась с символом 2019 года
04:19
Политолог назвал причину ядерной риторики Путина Видео
03:39
Наоми Кэмпбелл выступила в необычно трогательном амплуа Фото
03:02
"Россия перещеголяла совок": социолог назвал тренд 2018-го в РФ Видео
02:46
Стильные пятачки и гламурные хвостики: у символа года появился собственный Instagram Фото Видео
02:10
Названо условие мгновенного исчезновения Крымского моста Фото Видео
01:42
Куда сдать елку в Киеве после праздников: стали известны адреса
01:17
В Севастополе с января подскочили цены на коммуналку
00:51
Обвал подъезда в Магнитогорске – теракт, террористов ликвидировали в маршрутке – СМИ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять