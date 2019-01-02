Первая потеря ВСУ на Донбассе 2019: стали известны грустные подробности

Первая потеря ВСУ на Донбассе в 2019 году / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

1 января в результате вражеских обстрелов из минометов погиб 20-летний боец ООС.

Как выяснилось, парня звали Николай Голубев. Он был родом из Волочиска Хмельницкой области.

Тело воина еще не доставили домой. Поэтому время и место прощания с ним пока неизвестны.

Читайте также"Мы обязательно вернемся в Крым и на Донбасс": как Порошенко поздравил с Новым годомКак сообщила координатор областного центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар, боец служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Эта бригада держит оборону возле поселков Новотошковское и Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Голубев пошел служить в 2017 году по контракту.

Также сообщается, что в "ДНР" захватили украинского бойца. Врачи констатировали у него переохлаждение. Об этом 2 января сообщило ТАСС со ссылкой на ресурс террористической организации ДАН.

По словам одного из главарей так называемой "народной милиции" Эдуарда Басурина, украинский военный якобы пытался проникнуть на территорию "республики".

Сейчас ему оказывают квалифицированную медпомощь, заверил Басурин.

Ранее астролог сказал, когда на Донбассе точно не будет войны. "…война возможна, если президентом останется человек по имени Порох — не зря его в народе так называют (так называют Петра Порошенко — Ред.). Имя президента всегда имеет определенный оттенок и что-то несет для страны. Поэтому война просто не могла быть закончена, как нам обещали, за две недели, если президента зовут Порохом", — отметил Росс.

И другие астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.