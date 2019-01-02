На Донбассе из церкви похитили мощи Георгия Победоносца

Церковь осталась без мощей Георгия Победоносца / Фото: dn.npu.gov.ua

В Доброполье Донецкой области мужчина похитил из местного храма мощи Георгия Победоносца.

"28-летний мужчина посреди дня похитил священные реликвии и спрятал их у себя дома. Уже через несколько часов сотрудники полиции разоблачили злоумышленника и привлекли к ответственности", - сообщает пресс-служба Покровского отдела Нацполиции Донецкой области.

По информации полиции, с заявлением о краже обратился настоятель храма. К какому патриархату принадлежит храм – не уточняется.

"Правонарушитель пояснил, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их и принес домой", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что задержанный ранее уже отбывал срок в местах лишения свободы. Против злоумышленника открыто уголовное производство, а мощи изъяты в качестве вещественных доказательств.

Как известно, Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик, который, согласно каноническому житию, пострадал во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) году н.э. был обезглавлен. Однако ученые исторический факт его существования не подтверждают.

Напомним, Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре, которая прошла при участии монахов и наблюдателей.