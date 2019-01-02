В Ивано-Франковске к Рождеству добавили выходной

В Ивано-Франковске продлят Рождество на 8 января / Фото: УНИАН

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив принял решение объявить 8 января дополнительным выходным днем.

В Facebook он предложил организациям города отработать этот день 5 января, в субботу.

Градоначальник подчеркнул, что данное решение было принято на местном уровне.

"Если Киев не хочет отмечать Рождество, это не значит, что и мы в праздник должны идти на работу. Рождество - это время, которое следует проводить с семьями, пойти в церковь! А поработаем другой день", - написал Марцинкив.

В комментариях некоторые пользователи положительно оценивали решение мэра, однако большинство без особого восторга восприняли инициативу градоначальника и раскритиковали.

"А куда девать детей тем родителям, которые работают 8-го по графику принятому Кабинетом министров? Надо было предлагать тогда, когда утверждали графики. Законно данное решение?", "А еще можно сделать января выходным месяцем. Закрыть все учреждения – нусть люди гуляют. Зачем работать? Кому нужна зарплата?", "Господин мэр, подарить вам церковный календарь?", "Можно и даже нужно 7.01 на работу выходить. А 8.01 тем более рабочий день. Мы все уже были выходные на Рождество в декабре", - написали комментаторы.

/ Фото: скрин Facebook/Руслан Марцинкив

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обвинил футбольных арбитров матча Первой лиги "Прикарпатье" - "Колос" в предвзятости и получении неправомерной выгоды, при этом градоначальник использовал ненормативную лексику.