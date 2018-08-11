"Пошли отсюда, с*ки": мэр Ивано-Франковска обматерил арбитров после "влета" "Прикарпатья"

Эпизод матча "Прикарпатье" — "Колос" / fc.if.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обвинил футбольных арбитров матча Первой лиги "Прикарпатье" - "Колос" в предвзятости и получении неправомерной выгоды, при этом градоначальник использовал ненормативную лексику.

Болельщики "Прикарпатья" утверждают, что арбитр помогал "Колосу". Среди возмущенных любителей футбола и Марцинкив, который устроил скандал с судьями, пишет "Трибуна".

"Пошли отсюда, с*ки. Заплатили бабки вам, б**ть. Пошли отсюда, позорники!", – кричал Марцинкив арбитрам.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

За ними также следовали болельщики ивано-франковского клуба. Чтобы их утихомирить, на место прибыла полиция.

Однако после инцидента Марцинкив извинился за свой поступок на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в матче 5-го тура "Колос" выиграл в гостях у "Прикарпатья" со счетом 1:0. Главным арбитром на матче был Геннадий Серпутько. Именно он на семнадцатой минуте первого тайма принял решение об удалении с поля Виктора Данищука, защитника ивано-франковского клуба. А единственный за игру гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист сборной России обматерил болельщиков на трибунах.