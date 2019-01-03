Представитель Украины при ООН назвал условие появления миротворцев на Донбассе

Ельченко считает, что миротворцы в ближайшем будущем на Донбассе не появятся / un.org

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко огорчил прогнозом по поводу возможного введения миротворческого контингента в зону вооруженного конфликта на Донбассе.

В интервью Укринформу он заявил, что ООН данную перспективу пока не рассматривает.

По словам Ельченко, введение миротворцев не рассматривали в рамках нормандского или минского формата. Он отметил, что Россия блокирует оба формата, поскольку ждет в Украине выборов президента с надеждой на избрание пророссийского главы государства.

"Путин уже несколько раз сказал, что не видит ни смысла, ни возможности договариваться с нынешней украинской властью. Что она, мол, "недоговороспособна". Россияне не будут ничего делать до президентских выборов в Украине. У меня есть большие сомнения, будут ли они что-то делать и после, но посмотрим", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что и в будущем миротворческий процесс может остаться в тупике, поскольку среди лидеров президентской гонки отсутствуют лояльные к Кремлю кандидаты.

"Я не могу представить, что кто-то из них готов сдать Украину. Никто не пойдет на уступки России, потому что сегодня этот человек уже будет руководить совершенно другой Украиной. И эта Украина просто ему или ей не позволит этого сделать. Может, такие надежды и есть в Кремле, но у них нет шансов оправдаться", - подчеркнул Емченко.

Как ранее сообщалось, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что в ближайшие восемь-девять месяцев, после президентских выборов в Украине, на Донбассе могут появиться миротворцы ООН.