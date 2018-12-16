Генерал-разведчик назвал вероятные сроки появления миротворцев ООН на Донбассе

На Донбассе могут появиться миротворцы ООН

В ближайшие восемь-девять месяцев, после президентских выборов в Украине, на Донбассе могут появиться миротворцы ООН, заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Если будет принято принципиальное решение, то дальше будет этап технической оценки, за которым последует окончательное решение Генассамблеи о направлении в Украину миротворческой миссии. Решение этого вопроса может занять 8-9 месяцев, если не больше. Очевидно, что это уже будет происходить после президентских выборов в Украине", - подчеркнул он в материале на Апострофе.

Эксперт, указал, что сейчас этот вопрос находится на стадии изучения. По уставу ООН решение о внедрении мандата миротворческой миссии принимается на Генассамблее ООН. И первый этап - это техническая оценка того, где будут внедрены миротворческие силы с соответствующим мандатом. По его мнению, заминка на данный момент заключается в технической стороне вопроса.

"Что это значит? Во-первых, это изучение ситуации на месте, во-вторых, поиск стран, которые дадут согласие на участие в миротворческой миссии, в-третьих, поиск стран, которые готовы профинансировать участие военного контингента в этой миротворческой миссии. Ведь если говорить о 22-25 тысяч военнослужащих, то это достаточно мощный контингент, который должен быть обеспечен вооружением, военной техникой, логистикой, финансированием и тому подобное", - добавил Богдан.

Напомним, ранее волонтер Мирослав Гай во время чата в Главреде пояснил, как Александр Лукашенко может завести на Донбасс российский контингент.