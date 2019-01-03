В Крыму российских военных больше, чем во времена СССР – Ельченко

Российские военные и аннексировали, и оккупировали украинский Крым / Reuters

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко высказал мнение, что количество войск, которые РФ разместила в настоящее время в Крыму, превышает уровень военного присутствия на полуострове во времена СССР.

" Нынче весь полуостров превратился в огромную военную базу. Мне кажется, российских военных сил там сейчас даже больше, чем в советское время. Речь идет и о новейших ракетных комплексах, и обо всем остальном", - сказал он в интервью Укринформу.

Дипломат высказал мнение, что милитаризация Крыма превышает все допустимые ограничения российского военного присутствия в регионе.

"Количество военной техники в Крыму и вокруг нынче превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашений, ограничивающих военное присутствие России на южном фланге", - констатировал дипломат.

Напомним, в данном интервью Ельченко огорчил прогнозом по поводу возможного введения миротворческого контингента в зону вооруженного конфликта на Донбассе.