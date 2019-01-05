Церемония подписания томоса об автокефалии для украинской церкви: онлайн-трансляция

Украинская делегация в Стамбуле / "Радио Свобода"

В Стамбуле (Турция) в субботу, 5 января стартовала официальная церемония подписания томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

Прямую онлайн-трансляцию мероприятия ведет "Радио Свобода". Также известно, что от Украины на церемонии будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний, а также экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Кроме того, в воскресенье, 6 января, члены делегации будут участвовать в церемонии вручения томоса, Божественной Литургии (которую совместно проведут Вселенский патриарх Варфоломеем и митрополит Епифаний), а также в церемонии освящения воды в заливе Золотой Рог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вселенскому патриарху привезли текст томоса об автокефалии ПЦУ.