Украиной уже 5 лет управляют клоуны: журналист прокомментировал поездку Порошенко за томосом

Томос УПЦ. Украинская делегация в Стмбуле / Радио.Свобода

Журналист Александр Дубинский прокомментировал поездку украинской делегации в Стамбул, где в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для новой украинской церкви.

Дубинский выразил недоумение, что существующие в стране проблемы не помешали представителям украинских властей отправиться за томосом.

"В стране неделю как закончилось военное положение. Моряки, которых бросили в мясорубку ради этого самого положения, в тюрьме. Путин, как обычно, вот-вот нападет. И, как обычно, накапливает войска на границе с Украиной. Но это совершенно не мешает главнокомандующему, министру обороны, спикеру, первому вице-премьеру, министру спорта (что там делает министр спорта я вообще хз) и другим представителям властей - получать "томос". Это фото лучший аргумент при спорах о том, могут ли клоуны управлять государством. Могут. И уже 5 лет управляют", - написал журналист в Facebook.

facebook.com/dubinskyi

Читайте такжеПорошенко впал в экстаз после подписания томоса ПЦУНапомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. 6 января он вручит избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

В РПЦ назвали документ "простой бумагой", не имеющей никакой канонической силы.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.