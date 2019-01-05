Украинская делегация после подписания томоса спела колядку

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В резиденции Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея после подписания им томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) представители украинской делегации спели колядку.

Как сообщает Громадське, после речи президента Петра Порошенко в церкви Святого Георгия украинцы спели одну из самых известных рождественских колядок - "Новая радость стала".

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручит томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

Петр Порошенко заявил, что в Украине независимую церковь ждали столетия и выразил надежду, что этот день "навсегда войдет в историю".