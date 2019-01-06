Автокефалия ПЦУ: эксперт назвал "наиболее болезненное положение" томоса

6 января 2019, 18:45

Практически все Поместные Церкви имеют сегодня зарубежные структуры, которым поручена забота о мигрантах.

автокефалия, церковь
Эксперт назвал "наиболее болезненное положение" томоса

Ни в одном из томосов, издававшихся ранее, не было требования к поместной церкви отказаться от создания своих структур за пределами страны, заявил проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега.

В томосе ПЦУ четко сказано, что ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. При этом Киевский митрополит "не может поставлять епископов или основывать приходы за пределами государства". Все церковные структуры, существующие за пределами Украины, отныне должны перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

"Здесь нужно пояснить, что под православной диаспорой принято понимать всех тех православных, которые проживают на территориях, где не существует Поместных Православных Церквей (это, прежде всего, Западная Европа и Америка). Константинопольский патриархат считает своим эксклюзивным правом духовное окормление православных верующих на этих территориях", – отметил эксперт в материале на lb.ua.

Он подчеркнул, что практически все Поместные Церкви имеют сегодня зарубежные структуры, которым поручена забота о мигрантах.

"Но ПЦУ прямо лишена права создавать такие структуры. Думается, что ей теперь предстоит вести непростые переговоры с Константинопольским патриархом о порядке назначения украинских священников для служения в украинских церковных общинах за рубежом. Понятно, что подчинение этих общин греческим священникам выглядит нереалистично", – пишет Бурега.

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Он также предложил подробнее изучить вопрос о том, что Константинопольский патриархат сохраняет в Украине свой Экзархат, а также "священные ставропигии".

"Конечно, было бы важно прочесть, как точно эта норма сформулирована в греческом оригинале. В украинском переводе это звучит как создание на территории Украины Экзархата Константинопольского патриархата. При таком чтении Экзархат, видимо, понимается как особая территориальная структура, изъятая из юрисдикции ПЦУ и подчиненная напрямую Вселенскому патриарху. Но, возможно, тут речь идет не о территориальной структуре, а об Экзархах Константинопольского патриарха, которые и после дарования автокефалии продолжат нести свое служение в Украине. В любом случае, это означает, что на территории Украины сохраняется официальное представительство Константинопольского патриархата во главе с Экзархом (или Экзархами)", – объяснил профессор.

Он также напомнил, что ранее ставропигиями Константинополя были Киево-Печерская Лавра, Киево-Братский монастырь, Успенское братство во Львове и другие церковные структуры на территории современной Украины, однако, что теперь будет передано в юрисдикцию Константинополю, ясности нет.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

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Варфоломей автокефалия Томос ПЦУ
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