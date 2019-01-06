Представитель Варфоломея разъяснил, как ПЦУ будет зависеть от Вселенского патриархата

архиепископ Памфилийский Даниил / "ТСН"

Недавно созданная Православная церковь Украины ни в малейшей мере не попадет в зависимость от действий Вселенского патриархата.

С таким заявлением в воскресенье, 6 января, выступил экзарх (полномочных представитель - "Главред") Вселенского патриархата и архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский) на украинском телевидении.

"Некоторые личности начали упрекать Вселенскую патриархию - в Томосе якобы вписана какая-то духовная зависимость украинской церкви от Константинополя. Конечно, это церковь-мать. Мы имеем духовные отношения с церковью-матерью. Это не значит, что украинская православная церковь является зависимой от Константинополя - она имеет духовное родство с ней, она признает верховенство Вселенского патриарха как первого среди равных. Но это не значит, что она имеет какую-то зависимость от Константинополя. Вы упомянули о миро (специально освященное масло, применяемое для богослужений - "Главред"). Миро будет предоставляться Вселенским патриархатом Киевской метрополии. Это еще раз подчеркивает родство двух церквей. Это не ограничивает церкви, а наоборот дает нам возможность видеть, что мы духовно объединены с церковью-матерью", - подытожил священнослужитель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил в Украину двух своих полномочных экзархов. Позднее они лично озвучили причины своего прибытия в страну.