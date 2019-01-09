"Окончательно оформлен": СМИ узнали, когда Томос вернется в Украину

Томос об автокефалии украинской церкви на протяжении нескольких дней вернется в Украину, узнали журналисты

В среду, 9 января, в турецком Стамбуле все члены синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской православной церкви.

Теперь Томос об автокефалии украинской церкви окончательно оформлен, сообщает ТСН со ссылкой на данные корреспондента.

По сведениям издания, Томос на протяжении нескольких дней вернется в Украину.

Также появились фотографии, на которых запечатлена церемония подписания Томоса об автокефалии украинской православной церкви членами синода Вселенского патриархата.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко).

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.