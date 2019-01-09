"Х*и": в Раду доставили еду из Mcdonald's с нецензурными словами на пакетах

facebook.com/podolyakmel

В аппарат Верховной Рады доставили еду из McDonald's с одним и тем же нецензурным словом на разных пакетах - "х*и".

Об этом сообщила сотрудница аппарата парламента Мелания Подоляк в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"В Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стафферы, которые любят порой в тяжелый рабочий день "согрешить" нездоровой пищей. Так вот, дорогие Glovo или McDonald's, - если это критическое послание было адресовано каким-то конкретным работникам ВР, то вы говорите. В бургеры хоть не наплевали?" - написала она.

facebook.com/podolyakmel

Как выяснилось позже, "слова" - это были последние три буквы кода заказа - KIAVUUXYU.

Об этом Подоляк сообщила представитель McDonald's.

"Человек, который работает в Маке пишет эти коды машинально + наша привычка публично осуждать + совпадение латинских "XYU" и кириллического написания = супер кейс, иллюстрирующий разницу между роботами и человеком", - добавила Подоляк.

В сентябре представители McDonald's извинились за своего сотрудника, который в одном из киевских ресторанов сети отказался обслужить клиента на украинском языке.