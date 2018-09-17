"Не обязан говорить на украинском": В киевском McDonald's произошел скандал на языковой почве

McDonald's. Иллюстративное фото / Reuters

Представители популярной сети быстрого питания McDonald's были вынуждены извиниться за своего сотрудника, который в заведении в киевском районе Осокорки отказался обслуживать клиента на украинском языке.

Об инциденте на своей странице в Facebook опубликовал активист Андрей Смолий. По его словам, молодой человек в McDonald's отказался говорить на украинском языке. Свой поступок работник заведения мотивировал тем, что "не обязан" и что "по Конституции" он может говорить "как хочет".

"В ответ на просьбу обслужить меня на единственном государственном языке — хамство в мою сторону", — пишет Андрей Смолий. По его словам, подошедший администратор заявил, что сотрудники родом из Донецкой области и не знает украинский. Более того, мужчина рассказал о том, что он сам – выходец из Донетчины (из города Мариуоль), а его мать постоянно проживает в РФ.

Смолий оставил запись в "Книге жалоб". Позднее в комментариях к его посту представители McDonald's принесли активисту извинения, пообещав "обсудить ситуацию с работниками".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе подполковнику-пограничнику в кофейне сломали челюсть, за то, что он попросил меню на украинском.