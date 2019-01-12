Дронам запретили летать над домом Порошенко

Квадрокоптер / Иллюстрация

Госавиаслужба Украины опубликовала карту зон, в небо над которыми запрещено запускать квадрокоптеры.

Судя по карте, полеты дронов запрещены, в частности, над домом президента Петра Порошенко в Козине.

"Полеты воздушных судов весом до 20 кг должны выполняться в пределах зон ограничений/резервирования воздушного пространства. Для этого нужно обратиться с письмом в произвольной форме по разовой заявке в Украэроцентр за 10 рабочих дней", - говорится в сообщении.

По словам основателя Quadrocopter.ua Тараса Трояка, существуют рекомендации не вмешиваться с помощью беспилотника в частную жизнь, не делать попыток кого-то сфотографировать или снять без его разрешения, прекращать полет по требованию представителей правоохранительных органов или военных.

"Фактически таких норм ни в каких документах нет. Это просто рекомендация Госавиаслужбы, она не имеет никаких юридических последствий", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине ужесточили правила использования дроновПри этом Трояк отметил, что снимать имения чиновников в Козине запрещают, потому что квадракоптер приравнивают к летательной технике.

"В этих зонах лучше, если вы не получаете разрешение, выше 50 метров не летать. Но из-за того, что до сих пор нет правил эксплуатации БВС, привлечь к ответственности владельца беспилотного летательного аппарата фактически невозможно", - пояснил Трояк.

В ноябре прошлого года дочерняя компания "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" впервые опубликовала видео испытаний нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RAM с 3-килограммовой боеголовкой (барражирующим боеприпасом) на борту.