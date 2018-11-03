Мощную атаку нового украинского дрона-камикадзе на танк сняли на видео

Дрон оборудован электродвигателем способен оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч.
Дочерняя компания "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" впервые опубликовала видео испытаний нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RAM с 3-килограммовой боеголовкой (барражирующим боеприпасом) на борту.
Как пишет Defence Blog, длина БПЛА составляет 1,78 метра, размах крыльев - 2,3 метра. Дрон оборудован электродвигателем способен оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч. RAM может работать как автономно, так и под управлением оператора.
На кадрах, доступных на YouTube-канале компании "Спецтехноэкспорт", беспилотник поражает танк, который, судя по внешнему виду, уже подвергался атаке. При попадании дрона в башню машины происходит мощный взрыв.
В конце октября президент Петр Порошенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".
Ранее сообщалось, что украинской армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".