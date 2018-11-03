Мощную атаку нового украинского дрона-камикадзе на танк сняли на видео

скриншот из видео

Дочерняя компания "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" впервые опубликовала видео испытаний нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RAM с 3-килограммовой боеголовкой (барражирующим боеприпасом) на борту.

Как пишет Defence Blog, длина БПЛА составляет 1,78 метра, размах крыльев - 2,3 метра. Дрон оборудован электродвигателем способен оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч. RAM может работать как автономно, так и под управлением оператора.

На кадрах, доступных на YouTube-канале компании "Спецтехноэкспорт", беспилотник поражает танк, который, судя по внешнему виду, уже подвергался атаке. При попадании дрона в башню машины происходит мощный взрыв.

В конце октября президент Петр Порошенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили партию отремонтированных 220-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Ранее сообщалось, что украинской армия получила на вооружение новый ракетный комплекс национального производства "Ольха".