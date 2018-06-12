В Украине ужесточили правила использования дронов

В Украине вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства, который коснулся использования дронов для съемки.

Документ опубликован на сайте Госавиаслужбы Украины.

Отныне дистанционно пилотируемые воздушные суда делятся на легче и тяжелее двух килограммов. Если аппарат весит больше 2 кг, то владельцу необходимо оформить разрешение на использование воздушного пространства.

Запускать дроны весом меньше 2 кг теперь можно только днем, без пересечения границ, на расстоянии не менее 500 метров от воздушных судов, в районе прямой видимости, но не далее, чем в 500 метрах от внешнего пилота.

Также такие апараты запрещено запускать над дорогами и железнодорожными путями государственного значения, на главных улицах городов, сел, над объектами, которые находятся под защитой, в пределах зон антитеррористических и специальных операций и тому подобное.

Использование воздушного пространства с нарушением грозит штрафом на сумму от 1020 до 8500 гривен. В случае опасности для воздушных полетов владелец аппарата может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Венгрия объявила военную тревогу и привела самолеты в повышенную боевую готовность из-за воздушной угрозы со стороны Украины. Как рассказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, в ночь с 9 на 10 июня венгерские пограничники наблюдали летательный объект на радарах.

Слободян добавил, что зафиксированный нарушитель границы мог быть не самолетом, а дельтапланом, причем принадлежащим контрабандистам. Он подчеркнул, что Венгрия не поднимала самолеты в воздух по тревоге.