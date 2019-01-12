"Наш земляк": назначен глава ставропигии Константинопольского патриархата в Киеве

Андреевская церковь / Bodo Life

Решением Священного синода Вселенского патриархата киевскую ставропигию возглавил архимандрит Михаил (Анищенко).

Таким образом он станет предстоятелем Андреевской церкви, которая является постоянным представительством Константинопольской церкви в столице Украины, сообщает ВВС.

Как уточняет ТСН, такое решение об этом принято на заседании синода 9-11 января, которое состоялось в Стамбуле и в рамках которого был подписан томос об автокефалии Православной церкви Украины.

В Украине отца Михаила помнят по служению в храме Всех Святых земли Волынской.

"Это наш земляк из Луцка. Недавно только сообщили, что его назначили главой ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата, и он назначен настоятелем этой структуры", – сообщил священник Виктор Мартыненко.

По его словам, последние 10 лет архимандрит Михаил учился в Греции и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталье – это Писидийская митрополия Константинопольского патриархата.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная Рада приняла внесенный президентом закон о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

7 ноября президент Петр Порошенко подписал этот закон.

В конце ноября Кабинет министров принял постановление о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату.