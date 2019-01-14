Стало известно, почему глава УАПЦ Макарий не попал на вручение томоса

Митрополит Макарий, экс-настоятель УАПЦ / church.net.ua



Экс-предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) еще раз вступил в ссору с бывшим предстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко).

На интернет-портале Львовской епархии бывшей УАПЦ говорится, что Макарий отказывается получать вместе с Филаретом звание почетного гражданина Львова.

Это якобы вызвано тем, что Макарий − из-за действий Филарета − 6 января не попал на церемонию вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, состоявшуюся в Стамбуле.

Читайте также"Подчиняемся Вселенской патриархии": Макарий осадил Филарета по Объединительному собору"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего патриарха УПЦ КП, а ныне митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять признанный вселенским патриархатом митрополитское устройство Православной церкви Украины. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", − утверждается на интернет-портале Львовской епархии УАПЦ.

Напомним, ранее Филарет и Макарий устроили словесную перепалку сразу после решения Вселенского патриархата.