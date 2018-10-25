Патриарх Филарет предложил митрополиту Макария публично решить все споры и вопросы

Филарет и Макарий / spzh.news

Предстоятель УПЦ (КП) патриарх Филарет полагает, что абсолютно все дискуссионные вопросы по поводу объединения в Украинскую поместную православную церковь стоит решать публично − путем обсуждения на Соборе архиереев.

Такое мнение иерарх высказал в эфире "Украинского радио". "Чтобы получить томос, нам надо провести архиерейский Собор тех архиереев, которые обратились ко вселенскому патриарху за автокефалией. На этом Соборе нужно выбрать предстоятеля этой уже объединенной Украинской православной церкви […] Все эти вопросы, которые поднимает митрополит Макарий, – все они будут решены на архиерейском Соборе. Не до Собора, а на Соборе", – заявил патриарх.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий устроили словесную перепалку сразу после решения Вселенского патриархата по поводу томоса об автокефалии. До этого стало известно о том, что с обоих иерархов тем же патриархатом была снята анафема.