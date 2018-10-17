Филарет и Макарий устроили словесную перепалку сразу после решения Вселенского патриархата о томосе

Филарет и Макарий / spzh.news

Предстоятель УПЦ (Киевского патриархата) патриарх Филарет (Денисенко) и настоятель УАПЦ митрополит Макарий (Малетич) разошлись во взглядах после недавнего Синода Вселенского патриархата, на котором было принято решение о запуске процесса предоставления автокефалии Украины.

"Пообщался (с патриархом Филаретом − "Главред"] перед Софией в воскресенье, 14 числа, на Покрову. И меня поразило общение. Когда мы встретились, патриарх Филарет обратился ко мне − срочно нужно Собор собирать. Я говорю: Собор собирать − устава нет. Он − а устав у меня есть. Я − у меня тоже есть, но из двух уставов нужно сделать один. Он − нет, мой устав будет. Пятнадцатый год повторяется.", − заявил Макарий в эфире телеканала ZIK.

Кроме того, митрополит рассказал, что Филарет поставил его перед фактом – название для единой поместной церкви в Украине уже выбрано и в УАПЦ должны просто согласиться с этим.

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