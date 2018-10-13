Автокефалия УПЦ: Филарет назвал язык, на котором будут вести богослужения

Патриарх Филарет / фото:focus.ua

Патриарх Филарет сообщил о том, что после получения Томоса и создания в Украине единой поместной православной церкви, богослужения в храмах будут проходить в основном на украинском языке.

В то же время, по его словам, в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки, говорится в сообщении "5 канала".

"Богослужебная речь принципиально должна быть украинская. И проповедь украинская. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - подчеркнул Филарет.

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Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее в УПЦ КП опредилились с местом Всеукраинского объединительного собора церквей.