Украинцы определились с новым названием для коньяка

Коньяк в Украине изменит словесную форму, но сохранит прежнее содержание / heaclub.ru

В рамках финансируемого Евросоюзом проекта "Географические указания в Украине" украинцам необходимо выбрать новое название для спиртного напитка, известного как коньяк.

Результаты онлайн-голосования, обнародованные в Facebook, демонстрируют, что 25,6% опрошенных поддержали вариант "Украинский бренди" или "Бренди Украины".

Также 9,4% украинцев предложили варианты Бурштын, Бурштынок или Бурштыня, а 8,5% проголосовали за название Гайстер.

Далее симпатии и предпочтения распределились следующим образом: 7,9% - Кьянок, 7,2% - Дубовик или Дубняр, 5,3% - Брунат, 4,5% - Куннук, 4,3% - Укрньяк/Украньяк, 3,3% - Сонцедар/ Сандарам/ Виндар, 3% - Бревис. Остальные варианты набрали менее 3% симпатий голосовавших.

По словам организаторов, всего пришло порядка 16 тысяч ответов и предложений.

Теперь окончательно решение должны принять в Министерство аграрной политики и продовольствия. Результаты опроса будут представлены в ближайшее время на совещании, а затем в ведомстве примут решение о названии для украинского аналога коньяка.

/ Фото: Facebook/Geographical Indications in Ukraine

Напомним, от термина "коньяк" Украина обязана полностью отказаться с 2026 года, выполняя свои обязательства Украины согласно договора об ассоциации с ЕС.