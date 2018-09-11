Ради договора с ЕС украинцев лишают коньяка

Украина обязана отказаться от термина "коньяк" / therumdiary.ru

Украинцев решили оставить без коньяка.

От термина "коньяк" Украина обязана отказаться с 2026 года, выполняя свои обязательства Украины согласно договора об ассоциации с ЕС.

Отечественные производители уже занялись разработкой и внедрением нового названия этого алкогольного напитка.

При этом производители подчеркивают, от названия готовы отказаться даже при условии падения прибылей. Главное – не название, заверяют они, а чтобы содержание украинского сырья в нем было не ниже 85%.

Напомним, 5 сентября Кабинет министров Украины в очередной раз повысил цены на алкоголь. Сильнее всего как раз подорожают коньяки. Так, оптовая цена коньяка уровня "три звезды" возрастет за 1 литр 100-процентного спирта до 412,5 грн, розничня – до 641,6 грн, коньяк "четыре звезды", соответственно, до 455,2 грн и до 697,7 грн. А за коньяк в "пять звезд" качества придется выложить минимум 481,6 грн по оптовой цене, а по розничной - 758,3 грн.

Как отметил эксперт, пересмотр цен на спиртное – тревожный симптом. Значит, внешних долгов не хватает для финансовой стабилизации. И если последний довод королей – пушки, то для нас таким "пушечным ударом" является водка по 90 гривен за бутылку.