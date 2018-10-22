"Конец шампанскому и коньяку": в Украине из магазинов исчезнут легендарные спиртные напитки

Спиртные напитки. Иллюстративное фото / "112 Україна"

Предприятия винодельческой отрасли Украины заканчивают подготовку к переименованию некоторых спиртных напитков − в рамках выполнения "Соглашения о зоне свободной торговли Украина — ЕС".

С соответствующим заявлением выступил гендиректор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, сообщает "Европравда". "Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода", — заявил он.

Кучеренко полагает, что, несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители полностью готовы пойти на такой риск.

Скорее всего, "шампанское" будет называться "игристым вином", а "коньяк" — "бренди" либо вовсе получат иные названия. На таких изменениях настаивает Франция, поскольку данные бренды происходят от французских топонимов — провинции Шампань и города Коньяк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стали известны новые цены на спиртное в Украине.