Стало известно, сколько в Украине не хватает патрульных полицеских

Патрульная полиция / Facebook/Арсен Аваков

Кадровый состав 36 территориальных подразделений Департамента патрульной полиции Украины должен составлять 18,1 тысячи человек, а на деле составляет − 14,7 тысячи человек.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ЛБ со ссылкой на представителей пресс-службы Главка патрульной полиции. Таким образом, некомплект по состоянию на начало декабря 2018-го составлял 3392 человека.

Больше всего патрульных полицейских трудятся в Киеве − 2135 человек (штатная роспись − 2723). Более тысячи патрульных насчитывается в управлении патрульной полиции в Харьковской области, чуть меньше − управлении по Днепропетровской области (без учета Кривого Рога), Одесской области (без учета Измаила) и Львовской области.

Самое маленькое подразделение патрульной полиции – взвод в Умани, где всего 20 человек (штатная роспись - 40).

Напомним, ранее во Львове пьяные полицейские устроили драку с охраной ночного клуба. Позднее столичный "главкоп" Юрий Зозуля с матерными ругательствами прошелся по проблемам патрульных.