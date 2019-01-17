"Стопарик дал накатить, спас бабулю": в соцсетях обсуждают поцелуй руки Порошенко на Волыни

Порошенко целовали руки во время "томос-тура" / volynnews

Фотография с так называемого "томос-тура" президента Петра Порошенко, на которой пожилая женщина целует руку гаранту, вызвала широкий резонанс в украинском сегменте социальной сети Facebook.

Блогер Денис Гороховский предположил, что президент Украины на самом деле протянул пенсионерке фляжку с горячительным напитком:

"Сегодня все обсуждают это фото. Вот, мол, Януковича критиковали за то, что он дал мужику себе руку поцеловать, а Порошенко точно такой же. И, скажу я вам, вы не правы. Не давал Порошенко бабке руки свои целовать, просто ракурс не удачный. А на самом деле он просто ей фляжку свою протянул, чтоб бабушка приложилась, ибо холодно ж на морозе стоять. Вот такой у нас заботливый гарант, а не то, что диктатор Янукович!"

Народный депутат Семен Семенченко процитировал слова Порошенко о том, что томос – возможно, большая победа Украины, чем победа на фронте.

"Любовь избирателя слепа и безусловна", - пишет журналист Михаил Ганницкий, вспоминая, как в 2007 году под Радой целовали руку будущему президенту Украины, тогдашнему преьмер-министру Виктору Януковичу.

Политолог Дмитрий Корнейчук вспомнил, что всегда говорил, что Порошенко - это Янукович в маске.

Другой п олитолог Михаил Шнайдер предлагает фотографию разместить на предвыборном борде президента Порошенко.

Экономический эксперт Алексей Кучеренко предлагает найти отличия на фотографиях с поцелуями рук Януковича и Порошенко.

Напомним, на улицах городов Украины появились билборды в поддержку совместного томос-тура президента Петра Порошенко и митрополита ПЦУ Епифания.

Ранее в Киеве появились гигантские билборды президента Петра Порошенко с рекламой Православной церкви Украины.