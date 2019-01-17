На Волыни депутаты обвиняют Порошенко в запугивании после неудачного томос-тура - СМИ

17 января 2019, 23:26

В области уверяют, что президент недоволен плохими приемом.

На встречу с Порошенко и томосом людей массово свозили автобусами / Фото: Опора

В Волынском областном совете заявили о предстоящих обысках, в том числе у неудобных власти депутатов, после визита Порошенко в Луцк для презентации полученного накануне от Вселенского патриархата томоса.

"Порошенко дал команду силовикам запугать Волынский областной совет и Волынь, провести обыски и открыть уголовные производства по коммунальным предприятиям! Ждем в ближайшее время "кино" от Порошенко!" – цитирует официальная страница Волынского облсовета в Facebook управляющего делами исполнительного аппарата Дмитрия Дубняка.

/ Фото: Facebook/Волинська обласна рада

Как сообщает издание Волынские новости, Порошенко посетил Луцк 15 января в рамках предвыборного томос-тура. По распоряжению главы Волынской ОГА Александра Савченко людей массово свозили на мероприятие на автобусах со всех районов области, чтобы создать нужную президент картинку. Для транспортировки людей использовались пассажирские автобусы и школьные. Для сокрытия факта искусственной доставки зрителей водители высаживали пассажиров на различных улицах города, а до места назначения они добирались пешком.

В СМИ уверяют, что глава области Савченко сорвал принятие бюджета на 2019 год, поскольку Волынь не хочет идти на поводу у президента. В связи в этим депутаты подали иск в суд.

Как ранее сообщалось, представители гражданской сети Опора также заметили, как на встречу с Порошенко людей в Луцке массово свозили автобусами, а затем проверяли их наличие в списке.

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