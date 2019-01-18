Транзит могут отключить в 2020-м: в Нафтогазе рассказали о неистовом давлении РФ на Украину

ГТС Украины / УНИАН

Газпром может прекратить транзит газа через Украину с 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт.

Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Есть ли вероятность, что Газпром откажется (от подписания новых контрактов. - Прим.) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? - Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? - Может... Это было дважды сделано: 2006 и 2009 год. Оба раза в январе, создавая неистовое давление как на Европу, так и на Украину", - заявил Коболев.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что с ростом объемов поставок российского газа в Европу сохраняется возможность транзита и через Украину. "Мы загрузим не только оба Северных потока, не только Турецкий, но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину", - сказал Путин.

В декабре прошлого года Коболев выразил мнение, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать. "Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10-15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал он.