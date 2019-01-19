"Тактика ИГИЛ": в бригаде ВСУ рассказали об уничтожении необычного дрона боевиков

На Донбассе украинские военные сбили необычный дрон боевиков / Скриншот видео с facebook.com/93OMBR

На Донбассе военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Вооруженных Сил Украины сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, который был оснащен осколочным боеприпасом с хвостовиком, напечатанным на 3D-принтере.

Противник пытался сбросить боеприпас на пехотные позиции воинов с небольшой высоты, вероятно, подобную тактику враг перенял у боевиков террористических организаций ХАМАС и "Исламское государство" (ИГИЛ), говорится на странице бригады в Facebook.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они украсили дрон переделанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", — отмечается в сообщении.

Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Бійці 93 бригади Холодний Яр збили дрон окупантів! Російські найманці оснастили звичайний китайський дрон фірми DJI моделі "Фантом-4" осколковою вибухівкою. У кустарний спосіб вони оздобили дрон переробленим осколковим пострілом ВОГ-17 із хвостовиком, надрукованим на дешевому 3D-принтері. Терористи намагалися скидати осколкові боєприпаси на піхотні позиції з невеликої висоти. Імовірно, подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ХАМАС та ІДІЛ. Та злочинним намірам найманців не судилося здійснитися. #93ОМБр #Холодний_Яр #дрон_терористів #DJI #Phantom4 #3dprint #піхота Опубликовано 93-тя ОМБр Холодний Яр Пятница, 18 января 2019 г.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе некоторые подразделения украинских военных используют "незапрещенный" способ успокоения и уничтожения боевиков — с помощью гражданских квадрокоптеров.

По его данным, осенью 2018 года в Донецкой области "птичка" залетела точно в окоп противника, и "осколки ушли в нужном направлении".

Справка. На Донбассе в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.