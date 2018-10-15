Обнародовано видео, как вертолет ВСУ сбил беспилотник на Донбассе

Вертолет ВСУ ликвидировал российский беспилотник / Фото: скрин из видео

Вертолет Вооруженных сил Украины Ми-24 над Лисичанском Луганской области сбил беспилотник "Орлан-10", который находится на вооружении армии России.

"Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета – вражеский беспилотник падает", - сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что "Орлан-10" маневрировал между городами Лисичанск и Северодонецк. Он осуществлял разведывательный полет на украинской территории.

Напомним, беспилотник над Лисичанском ВСУ был сбит вертолетом ВСУ второй раз за два дня. После обнаружения БПЛА попытался уйти, но около поселка Боровское был ликвидирован.