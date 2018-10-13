В Лисичанске снова сбит беспилотник боевиков

13 октября 2018, 16:30

Это такой же "Орлан-10", как тот, что сбили вчера, 12 октября.

Орлан-10, БПЛА, Россия
Российские БПЛА Орлан-10 уже два дня шныряют над Лисичанском / фото: militaryparitet.com

В районе Лисичанска украинские военные сбили беспилотник ВС РФ "Орлан-10" - второй за два дняю

"Сегодня, 13 октября, в небе над Лисичанском снова был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника. В 8.09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицирована как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя явно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24", - сообщает пресс-служба ООС. 

Читайте такжеВ зоне ООС провели внезапную проверку ВВС и ПВОПосле обнаружения его вертолетовм БПЛА попытался уйти, но около поселка Боровское был сбит.

Вчера, 13 октября, над Лисичанском силы ООС ракетой ЗРК "Оса" сбили БПЛА террористов. Осколки ракеты упали на местную школу.

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль поселок Шумы Донецкой области.

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БПЛА ПВО сбили Лисичанск ракета ВВС
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