"Птичка — в окоп": волонтер рассказал о "незапрещенном" способе уничтожения боевиков

Украинские военные наносят урон врагу способом, который не подпадает ни под какие Минские соглашения, отметил активист.
Известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе некоторые подразделения украинских военных используют "незапрещенный" способ успокоения и уничтожения боевиков — с помощью гражданских квадрокоптеров.
Осенью 2018 года в Донецкой области "птичка" залетела точно в окоп противника, и "осколки ушли в нужном направлении", написал активист на своей странице в Facebook.
"Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага... с воздуха", — отметил Мысягин.
По словам волонтера, это отличный метод систематично наносить урон террористам. "Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не подпадает ни под какие Минские договоренности...", — подчеркнул активист.
Также Мысягин показал видео, на котором запечатлен удар украинских военных по окопу боевиков с помощью квадрокоптера.
Донецкая область. Осень 18-го года. Публикуется впервые. Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага...с воздуха. Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности. Вообще, если говорить на эту тему более подробно, то в очень многих бригадах есть команды, которые научились очень успешно атаковать позиции врага с воздуха, что и делают с завидной регулярностью. Мы просто не всех знаем лично, но слухи по армии ведь разлетаются очень быстро, да и подобных видео уже немеряно есть на просторах интернета. Поэтому волонтеры хорошо развивают эту тему, поддерживая и помогая подшефным подразделениям. Если мы говорим конкретно об этом подразделении, то они довольно неплохо научились наносить урон оккупантам. В этот раз качество видео немного подвело, но главное ведь не это, а точная работа. А вот с этим как раз нет проблем. Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении. И это с не очень качественным планшетом ( плохое разрешение ) и с отсутствием оригинального спец. кронштейна, для подвеса и точного сброса самой "птички". Вместе с нашим другом Митрохин Олег , как раз этим вопросом мы сейчас и занимаемся. Скоро у этого подразделения будет абсолютно новый классный квадрокоптер, оригинальный кронштейн, запасная усиленная батарея , дополнительная карта памяти и классный новый планшет "Apple". В общем, все самое лучшее, для ещё более качественной работы. Чуток времени надо потерпеть. Хорошего вечера. Наслаждайтесь точной работой наших героев. https://youtu.be/hMCHrgvvacYОпубликовано Юрием Мысягиным Среда, 9 января 2019 г.
Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе в ноябре воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 65 боевиков самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а приблизительно 90 — были ранены.