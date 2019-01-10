"Птичка — в окоп": волонтер рассказал о "незапрещенном" способе уничтожения боевиков

На Донбассе воины используют "незапрещенный" способ уничтожения боевиков, сообщил волонтер / Скриншот видео с facebook.com/Юрий Мысягин

Известный волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе некоторые подразделения украинских военных используют "незапрещенный" способ успокоения и уничтожения боевиков — с помощью гражданских квадрокоптеров.

Осенью 2018 года в Донецкой области "птичка" залетела точно в окоп противника, и "осколки ушли в нужном направлении", написал активист на своей странице в Facebook.

"Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага... с воздуха", — отметил Мысягин.

По словам волонтера, это отличный метод систематично наносить урон террористам. "Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не подпадает ни под какие Минские договоренности...", — подчеркнул активист.

Также Мысягин показал видео, на котором запечатлен удар украинских военных по окопу боевиков с помощью квадрокоптера.

Донецкая область. Осень 18-го года. Публикуется впервые. Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадракоптеры в успешной охоте на врага...с воздуха. Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности. Вообще, если говорить на эту тему более подробно, то в очень многих бригадах есть команды, которые научились очень успешно атаковать позиции врага с воздуха, что и делают с завидной регулярностью. Мы просто не всех знаем лично, но слухи по армии ведь разлетаются очень быстро, да и подобных видео уже немеряно есть на просторах интернета. Поэтому волонтеры хорошо развивают эту тему, поддерживая и помогая подшефным подразделениям. Если мы говорим конкретно об этом подразделении, то они довольно неплохо научились наносить урон оккупантам. В этот раз качество видео немного подвело, но главное ведь не это, а точная работа. А вот с этим как раз нет проблем. Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении. И это с не очень качественным планшетом ( плохое разрешение ) и с отсутствием оригинального спец. кронштейна, для подвеса и точного сброса самой "птички". Вместе с нашим другом Митрохин Олег , как раз этим вопросом мы сейчас и занимаемся. Скоро у этого подразделения будет абсолютно новый классный квадрокоптер, оригинальный кронштейн, запасная усиленная батарея , дополнительная карта памяти и классный новый планшет "Apple". В общем, все самое лучшее, для ещё более качественной работы. Чуток времени надо потерпеть. Хорошего вечера. Наслаждайтесь точной работой наших героев. https://youtu.be/hMCHrgvvacY Опубликовано Юрием Мысягиным Среда, 9 января 2019 г.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе в ноябре воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 65 боевиков самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а приблизительно 90 — были ранены.