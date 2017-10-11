"Склеили ласты". Волонтеры сообщают об уничтожении еще четырех боевиков

Несмотря на кажущееся затишье в зоне АТО, боевики пытаются устраивать провокации против сил АТО, поэтому несут новые безвозвратные потери. Сегодня, 11 октября, стало известно о гибели еще четырех террористов, о чем сообщают украинские волонтеры.

Так, в районе Ясиноватой погибли два боевика, которые пытались проделать проход в минно-взрывных заграждениях, сообщает боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.

По его данным, при подрыве на осколочной заградительной мине ОЗМ-72 были уничтожены два сапёра оккупантов. При этом любопытно, что подрыв произошел на мине, ранее установленной самими же боевиками.

Кроме того, волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова на своей странице в Facebook об уничтожении еще двоих боевиков.

К сожалению, волонтер не уточнила подробности уничтожения этих террористов. Однако посетители ее странички встретил сообщение об уничтожении боевиков язвительными комментариями.

"И плавцы наверное были плохие? Если день не закончился а они уже ласты склеяли". — "А мо хто ще й ласти склеїть до заходу сонця". — "Краски хватит "звезды малевать"?" — "Пакети надійніше, кеди швидко деруться (від слова ,,подерлися'')!!" — "Який чудовий день!" — "Кеды не нужны....., а клей?" — "Взули склеєні ласти", — жестко шутят пользователи соцсетей.

Напомним, днем ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что на Светлодарской дуге была уничтожена ДРГ боевиков.