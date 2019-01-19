В Украине смертность снова превысила рождаемость вдвое

Украинцы

По данным на 1 декабря 2018 года смертность в Украине превышала рождаемость почти вдвое - на 100 умерших приходилось 58 рожденных.

Об этом сообщил Госстат.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2018 года составляла 42,2 млн человек. В течение января-ноября 2018-го численность населения уменьшилась на 208,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 58 живорожденных", - говорится в сообщении.

В 2013 году Украина, по данным Центрального разведывательного управления США занимала второе место в мире по уровню смертности с показателем 15,75 человек на 1000 жителей.

В июне того же года ООН спрогнозировала, что уже к 2030 году население Украины может сократиться на 6 млн человек.