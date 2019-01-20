Порошенко в Израиле заночует в королевском "люксе" возле Гроба Господня

Президент Украины Петр Порошенко / Виталий Червоненко / bbc.com

Президент Петр Порошенко, который 20-21 января пребывает с рабочим визитом Израиль, остановился в королевском "люксе" 5-звездочного отеля The David Citadel в столице страны Иерусалиме.

Об этом сообщил в экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов в Facebook.

"Поселился фигурант в пятизвездочном отеле The David Citadel по адресу: 7 King David Street, Иерусалим, 94101. Несмотря на наличие в гостинице президентского номера Presidential Suite в 100 квадратных метров, диктатор разместился в 150-ти метровом Королевском Royal Suite. Каждый пришедший может лично в этом убедиться", - написал Портнов.

Стоит отметить, что отель The David Citadel расположен в 1 км от Храма Гроба Господня.

Отель The David Citadel / facebook.com/andrey.portnov.56

Накануне немецкий еженедельный журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный "томос-туру" Петра Порошенко, в который он отправился по городам страны после предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Автор статьи под названием "Теперь поможет только Бог" полагает, что у Порошенко едва ли остались шансы на победу на предстоящих в марте президентских выборах, поэтому он "перенес свою избирательную кампанию в церкви страны".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.