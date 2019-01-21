Российский инженер рассказал, почему Крымский мост ждет неминуемая катастрофа

21 января 2019, 12:59

По мнению специалиста, при строительстве моста россиянами были допущены серьезнейшие ошибки.

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Керченский (Крымский) мост / Скриншот с youtube.com

Керченский (Крымский) мост— вещь абсолютно бесполезная и необходима только одному человеку — президенту РФ Владимиру Путину.

Такое мнение в интервью порталу "Факты" высказал старший научный сотрудник "Института водных проблем" РАН, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

"Я знаю, о чем говорю, когда утверждаю, что Керченский мост долго не простоит. В этом месте его строить нельзя было ни в коем случае. Можно из дерьма сделать ракету или, скажем, петуха. Но это не значит, что что-то из них полетит. Так и с этим мостом. Пока построили. А что с ним будет дальше — их не волнует", — заявил он.

По мнению Медовара, при строительстве моста были допущены серьезнейшие ошибки.

"Они сваи вбивали на глубину всего 55 метров. Я уже не говорю о том, что свайные мосты можно возводить только на скальных породах. Но уж если вы решили его строить на глине, а дно Керченского пролива — это майкопская глина, то изучайте характеристики. Она очень слабая, перенасыщенная влагой. Чтобы сваи не поплыли при большой нагрузке — их нужно было закапывать не на 55, а на тысячу метров. Вот в этом основная загвоздка", − высказался он.

Напомним, ранее Медовар прогнозировал, когда на Керченском мосту можно будет ставить крест, а также о том, почему россиянам не стоит разъезжать по этому мосту.

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Россия Украина Крым Керченский пролив Керченский мост
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