Российский ученый сказал, когда на Крымском мосту можно будет ставить крест

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар считает, что на построенном РФ мосту в захваченный Крым над Керченским проливом после первого природного катаклизма можно будет ставить крест.

Геологические условия не позволяют строить в районе пролива ни один такой объект, рассказал ученый в эфире телеканала Zik.

"Есть строительные нормы и правила, которые необходимо соблюдать при возведении любого объекта... До 2017 года в этих нормах отмечалось, что строительство арочных мостов в сейсмических районах, к которым и относится Крым, разрешено только на скальных породах", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.