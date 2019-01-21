Сдать на права без автошколы: какие изменения готовят водителям в Украине

Какие изменения готовят водителям в Украине / vesti-ukr.com

Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе анонсировал изменения в процедуру получения водительских прав в Украине.

По его словам, вскоре украинцы смогут сами решать – учить ли им теорию вождения в автошколе или делать это самостоятельно (второй вариант, к примеру, реализуется в Польше, Великобритании и Норвегии). Принимать экзамены будут независимые экзаменаторы. Чиновники рассчитывают, что это сэкономить людям деньги.

В то же время сами водители считают, что человек должен приобретать навыки с профессиональным преподавателем, который будет его этому обучать. Муж или друг станут плохой заменой, отмечают украинцы.

Читайте такжеНомера на машину в Украине: как меняются правила получения и сколько это теперь стоитС другой стороны, в некоторых автошколах права просто продают. "Двенадцать лет назад "рассмотрение других предложений", как это называли, обходилось в 50 долларов за теорию и 50 долларов за практику", – вспоминает водитель Андрей.

В самих автошколах напоминают, что экзамены непосредственно принимает МРЭО, и преподаватели школ на этот процесс уже никак не влияют.

Вместе с принудительным обучением в автошколе чиновники намерены упростить и получение медицинских справок, без которых получить права невозможно.

Ранее украинских водителей попросили приготовиться к ужесточению правил. Рада уже готовится принять соответствующий законопроект.