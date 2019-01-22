Капризы погоды и потепление: синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019

Какой будет погода в феврале 2019 в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине в феврале 2019 будет капризной и подсунет украинцам немало неприятных сюрпризов – от морозов до повышенной влажности.

Погода на февраль 2019 сулит Киеву и стране в целом сначала потепление (в первой половине месяца) с мокрым снегом, а на юге – с дождем, а со второй половины – увеличение количества солнечных дней. В целом же, погода в Украине будет переменчивой, пишет Метеопрог.

Что касается температурного режима, то лютых морозов американские синоптики не обещают. Первых температурных "плюсов" – в дневное время суток – стоит ждать уже к концу февраля. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса. Ночи при этом останутся морозными.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.