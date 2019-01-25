"У Януковича появился адепт": соцсети о приключениях Шевченко в Давосе

Экс-министр экологии и кандидат в президенты стал антигероем в Сети.
Кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко на днях едва не арестовала охрана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда он хотел набрать несколько бесплатных шапок. Потом стало известно, что он прихватил с собой также восемь коробок конфет.
Пользователи соцсетей высмеяли поведение кандидата в президенты.
Журналист Евгений Муджири считает, что "шапки на Давосе любой дурак стащить может. Попробовал бы он съесть пару орешков в Мегамаркете".
Журналист Александр Галух отметил, что "фамильный герб Януковича по решению Давосского форума переходит к Игорю Шевченко".
Журналист Леонид Швец написал, что "Игорь Шевченко готов обменять украденные в Давосе шапки на круглую сумму и обещание не выступать с публичным призывом поддержать одного из кандидатов во втором туре".
Журналист Милан Лелич считает, что мы имеем дело с раскруткой оригинального имиджевого образа "кандидат-клептоман".
Бизнесмен Евгений Черняк возмущается, что "одни поехали в Давос шапки воровать и хвастаться этим в соцсетях, а другие за бюджетные деньги в командировки врать о инвестициях".
Общественный деятель Андрей Манин, удивляется, что "такой человек, как Шевченко вообще может быть кандидатом в президенты".
Дипломат и эксперт Богдан Яременко отметил, "что все воры шапок в Украине мечтают о президентской булаве".
Также в Интернете появились забавные картинки:
Укрпочта также потролила Шевченко:
Ранее Игорь Шевченко похвастался, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе взял четыре бесплатные шапки вместо одной и прихватил восемь коробок конфет.