"У Януковича появился адепт": соцсети о приключениях Шевченко в Давосе

Игорь Шевченко / Facebook

Кандидата в президенты Украины Игоря Шевченко на днях едва не арестовала охрана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда он хотел набрать несколько бесплатных шапок. Потом стало известно, что он прихватил с собой также восемь коробок конфет.

Пользователи соцсетей высмеяли поведение кандидата в президенты.

Журналист Евгений Муджири считает, что "шапки на Давосе любой дурак стащить может. Попробовал бы он съесть пару орешков в Мегамаркете".

Журналист Александр Галух отметил, что "фамильный герб Януковича по решению Давосского форума переходит к Игорю Шевченко".

Журналист Леонид Швец написал, что "Игорь Шевченко готов обменять украденные в Давосе шапки на круглую сумму и обещание не выступать с публичным призывом поддержать одного из кандидатов во втором туре".

Журналист Милан Лелич считает, что мы имеем дело с раскруткой оригинального имиджевого образа "кандидат-клептоман".

Бизнесмен Евгений Черняк возмущается, что "одни поехали в Давос шапки воровать и хвастаться этим в соцсетях, а другие за бюджетные деньги в командировки врать о инвестициях".

Общественный деятель Андрей Манин, удивляется, что "такой человек, как Шевченко вообще может быть кандидатом в президенты".

Дипломат и эксперт Богдан Яременко отметил, "что все воры шапок в Украине мечтают о президентской булаве".

Также в Интернете появились забавные картинки:

Укрпочта также потролила Шевченко:

Ранее Игорь Шевченко похвастался, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе взял четыре бесплатные шапки вместо одной и прихватил восемь коробок конфет.