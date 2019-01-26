"Никакого четкого будущего": Психолог оценил настроения жителей оккупированных районов Донбасса

Жители прифронтовой территории / Комментс.юа

Разница в настроениях людей, проживающей на подконтрольной Киеву и оккупированных боевиками территориях Донбасса, растет постоянно.

Такое мнение в комментарии "Радио Свобода" высказал известный украинский социальный психолог Вадим Васютинский.

По его оценке, вблизи линии фронта на подконтрольной территории медленно, но уверенно стают мощнее проукраинские настроения, особенно среди молодых людей. Среди старшего поколения ситауация далеко не такая однозначная.

"Я стоял на КПВВ неделю, опросил 50 человек, так называемых граждан "ЛДНР", которые пересекали эту линию разграничения, преимущественно среднего-пожилого возраста, потому что молодежь через линию разграничения почти не ездит. У них идет не то, что переоценка, нельзя сказать, что они уже полюбили Украину, идет процесс. В них преобладает немного раздраженное отношение к Украине, а с другой стороны, уже во многом развенчан миф, что "Донбасс всех кормит", — рассказал Васютинский.Кроме того, психолог считает, что Украина обязана попытаться заместить жителям временно оккупированных территорий "образ будущего, привлекательного Донбасса".

Напомним, ранее министр соцполитики Андрей Рева рассказал, когда жителям оккупированного Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям. Позднее замминистра ВОТ Георгий Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР".