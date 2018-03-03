Рева пояснил, когда жителям Донбасса выплатят многолетнюю задолженность по пенсиям

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что жители оккупированных населенных пунктов Луганской и Донецкой областей получат всю накопившуюся задолженность по пенсионным выплатам после возвращения территорий под контроль Украины.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщается на официальном веб-портале Минсоцполитики.

"Количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию. Согласно принятому Верховной Радой закону, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет оккупант. Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах - Майское и Гладосово - людям выплачивается вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям. Это практика, которую правительство продолжит", - отметил Рева.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что в Украине запланировано широкомасштабное повышение пенсий. Данные выплаты заметно увеличат для людей, отработавших большой трудовой стаж.