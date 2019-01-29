Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе

29 января 2019, 18:15

На Россию нужно давить в вопросе освобождения украинцев, полагает эксперт.

Юрист спрогнозировал, что Россия не отпустит украинских моряков до президентских выборов в Украине
Россия не отпустит украинских моряков до президентских выборов в Украине, спрогнозировал юрист / ТСН

Российский юрист Марк Фейгин считает, что власти РФ не отпустят захваченных в Керченском проливе украинских моряков до очередных выборов президента в Украине (запланированы на 31 марта).

В вопросе освобождения моряков украинскому государству нужна поддержка США, Германии и Франции, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседника, в ситуации с захваченными россиянами украинцами до апреля точно ничего не изменится.

"На Москву не оказывается должного давления. Усилия адвокатов ни на что не влияют. Они не смогут добиться освобождения моряков. Украине нужна поддержка Германии, Франции и — главное — США. Почему так важно участие Америки? Потому что у французов пока свои проблемы, им не до моряков. А позиция немцев — размытая", — отметил Фейгин.

Юрист подчеркнул, что Германия могла бы отказаться от запуска газопровода "Северного потока-2", пока Россия не решит вопросы с украинскими моряками.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Все просто — на поверхности. Но ведь они же так не делают и ультиматумы Москве не ставят. Потому что денежки ближе. Поэтому они и защищают газопровод от тех же США", — заявил эксперт. 

"Раненые украинские моряки (Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока — Ред.) находились в СИЗО "Матросская тишина", поскольку там были условия для предоставления им медицинской помощи. Там полноценные палаты, медицинское оборудование. В "Лефортово" ("Матросская тишина" и "Лефортово" находятся в Москве — Ред.), куда их перевели, ничего этого нет", — добавил Фейгин.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия моряки Керченский пролив Марк Фейгин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:14
Германия и Нидерланды "вписались" за Россию и "Северный поток-2" перед Европой
18:50
"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации Донбасса Видео
18:46
Жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен Фото
18:46
Динамо из-за долгов экс-игроку угодило в конфуз с офшорами и неуплатой налогов - СМИ
18:15
Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе Видео
18:07
"Чтобы не явился песец": Лесь Подервянский публично поддержал и сжал в объятиях Порошенко
17:45
Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2
17:43
Социологи выяснили, кому меньше всего доверяют украинцы
17:22
"Летние шорты на теплые колготки": Ани Лорак разнесли за провальный наряд
17:13
"Крымчанин с гражданством РФ": в Москве суд арестовал обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Видео
17:06
"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост Видео
16:40
"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом
16:31
Анджелина Джоли возвращается в кино
16:16
"Та же ментальная Москва, только со своими блекджеком и шлюхами": соцсети о выдвижении Порошенко
16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
15:00
Второй срок: Порошенко идет в президенты Видео
14:43
"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией Видео
14:31
В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу Видео
14:19
Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле" Видео
14:18
Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council
14:08
Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию
14:08
Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым" Видео
14:06
Юлия Тимошенко - главный фаворит президентской гонки: социолог
13:56
"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль Видео
13:44
Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами мнение
13:31
СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ Видео
13:19
"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу Видео
13:12
"Врачи предупреждали": у Юлии Савичевой из-за концертов случился выкидыш Видео
12:45
"Просто, без пафоса и мишуры!": Тина Кароль покорила фанатов фото без макияжа
12:27
"За это и убить могут": Алла Пугачева "влипла" в коррупционный скандал с миллионами на концерт Видео
12:25
Настало время для Украины хайпануть на теме Венесуэлы мнение
12:17
Падение с большой высоты: в Днепре погибла 15-летняя руферша, опубликовано фото 18+ Фото
12:01
Генпрокуратора шокировала статистикой войны с коррупцией
11:50
Стала известна дата нового боя Александра Гвоздика Видео
11:25
Полгорода без воды: в Бердянске произошла серьезная авария
11:18
"Полякова нервно курит": Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике
11:10
"Лучше бы в Китай уехал": соцсети проводили Ярослава Ракицкого в Зенит
11:07
"Х*епутало, бл*ть! Из двух кошаков я трех еб*л!": появилось скандальное видео с замглавы "Росгеологии" Видео
11:00
Названа причина госпитализации Виталия Кличко в Австрии
10:54
Девушка дня Instagram: "крепкий орешек" соцсети Натали Гюбнер Фото
10:40
Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок – СМИ Видео
10:38
Семья первого заместителя ГСУ СБУ засветилась в схемах с фармацевтической контрабанды - СМИ
10:26
Как Гриценко победить на выборах президента мнение
09:59
"Отец вырубил изо льда своими руками": появились шокирующие подробности смерти студентки на Житомирщине Видео
09:43
Психологи объяснили, как опознать богатого жениха по рукам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять