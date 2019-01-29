Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе

Россия не отпустит украинских моряков до президентских выборов в Украине, спрогнозировал юрист / ТСН

Российский юрист Марк Фейгин считает, что власти РФ не отпустят захваченных в Керченском проливе украинских моряков до очередных выборов президента в Украине (запланированы на 31 марта).

В вопросе освобождения моряков украинскому государству нужна поддержка США, Германии и Франции, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседника, в ситуации с захваченными россиянами украинцами до апреля точно ничего не изменится.

"На Москву не оказывается должного давления. Усилия адвокатов ни на что не влияют. Они не смогут добиться освобождения моряков. Украине нужна поддержка Германии, Франции и — главное — США. Почему так важно участие Америки? Потому что у французов пока свои проблемы, им не до моряков. А позиция немцев — размытая", — отметил Фейгин.

Юрист подчеркнул, что Германия могла бы отказаться от запуска газопровода "Северного потока-2", пока Россия не решит вопросы с украинскими моряками.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Все просто — на поверхности. Но ведь они же так не делают и ультиматумы Москве не ставят. Потому что денежки ближе. Поэтому они и защищают газопровод от тех же США", — заявил эксперт.

"Раненые украинские моряки (Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока — Ред.) находились в СИЗО "Матросская тишина", поскольку там были условия для предоставления им медицинской помощи. Там полноценные палаты, медицинское оборудование. В "Лефортово" ("Матросская тишина" и "Лефортово" находятся в Москве — Ред.), куда их перевели, ничего этого нет", — добавил Фейгин.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.