В НАТО ждут, что Украина ускоренно вступит туда - Полторак: опубликовано видео

30 января 2019, 00:00

Глава Минобороны высказался в эфире украинского телевидения.

Полторак
Степан Полторак / УНИАН

Глава украинского Министерства обороны Степан Полторак заявил о том, что в НАТО (Североатлантический альянс) настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины.

Соответствующую информацию чиновник озвучил на украинском телевидении. "Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс", — заявил Полторак.

Как утверждает министр обороны Украины, такая позиция представителей НАТО свидетельствуют об ошибочности утверждения, что "нашу страну там никто не ждет".

Для того, чтобы украинская армия достигли стандартов НАТО, необходимы "новые образцы вооружения, новые методики и новая система, которая будет отвечать нашим интересам", подытожил министр.

Напомним, ранее Полторак посетовал на дороговизну "билета в НАТО" для Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина НАТО телевидение Минобороны Степан Полторак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:00
В НАТО ждут, что Украина ускоренно вступит туда - Полторак: опубликовано видео
29 января, вторник
23:48
"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
23:31
Советник Трампа пригрозил врагам лидера протесто в Венесуэле Гуайдо
23:06
Нардеп Гончаренко попытался потроллить Тимошенко с намеком на Вакарчука: опубликовано видео Видео
22:18
"Открестилась от Петра Петра": соцсети вспенились шутками по поводу Alyona Alyona на выдвижении Порошенко
21:56
Стало известно, как Нурмагомедова и Макгрегора наказали за массовую драку после боя
21:51
Макс Поляков просит Порошенко о либерализации космического законодательства
21:35
В Москве прокомментировали высказывание Порошенко о холодном мире между РФ и Украиной
21:20
"Нам нужна сильная армия": Тимошенко рассказала о задаче новой власти
21:13
Рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом: опубликовано видео
20:18
В Москве суд начал шить дело лидеру праворадикалов из С14
20:10
Кража картины из Третьяковки получилась в духе путинской России мнение
19:43
Дипломат рассказал, почему для Чехии важна торговля с Украиной
19:14
Германия и Нидерланды вписались за Россию и Северный поток-2 перед Европой
18:50
"Три слова": журналист раскрыл простой план по деоккупации Донбасса Видео
18:46
Жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен Фото
18:46
Динамо из-за долгов экс-игроку угодило в конфуз с офшорами и неуплатой налогов - СМИ
18:15
Юрист спрогнозировал судьбу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе Видео
18:07
"Чтобы не явился песец": Лесь Подервянский публично поддержал и сжал в объятиях Порошенко
17:45
Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2
17:43
Социологи выяснили, кому меньше всего доверяют украинцы
17:22
"Летние шорты на теплые колготки": Ани Лорак разнесли за провальный наряд
17:13
"Крымчанин с гражданством РФ": в Москве суд арестовал обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" Видео
17:06
"Клип бредовый, текст высосан из пальца!": сеть разнесла песню российской певицы про Крымский мост Видео
16:40
"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом
16:31
Анджелина Джоли возвращается в кино
16:16
"Та же ментальная Москва, только со своими блекджеком и шлюхами": соцсети о выдвижении Порошенко
16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
15:00
Второй срок: Порошенко идет в президенты Видео
14:43
"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией Видео
14:31
В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу Видео
14:19
Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле" Видео
14:18
Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council
14:08
Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию
14:08
Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым" Видео
14:06
Юлия Тимошенко - главный фаворит президентской гонки: социолог
13:56
"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль Видео
13:44
Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами мнение
13:31
СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ Видео
13:19
"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу Видео
13:12
"Врачи предупреждали": у Юлии Савичевой из-за концертов случился выкидыш Видео
12:45
"Просто, без пафоса и мишуры!": Тина Кароль покорила фанатов фото без макияжа
12:27
"За это и убить могут": Алла Пугачева "влипла" в коррупционный скандал с миллионами на концерт Видео
12:25
Настало время для Украины хайпануть на теме Венесуэлы мнение
12:17
Падение с большой высоты: в Днепре погибла 15-летняя руферша, опубликовано фото 18+ Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять