В НАТО ждут, что Украина ускоренно вступит туда - Полторак: опубликовано видео

Степан Полторак / УНИАН

Глава украинского Министерства обороны Степан Полторак заявил о том, что в НАТО (Североатлантический альянс) настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины.

Соответствующую информацию чиновник озвучил на украинском телевидении. "Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс", — заявил Полторак.

Как утверждает министр обороны Украины, такая позиция представителей НАТО свидетельствуют об ошибочности утверждения, что "нашу страну там никто не ждет".

Для того, чтобы украинская армия достигли стандартов НАТО, необходимы "новые образцы вооружения, новые методики и новая система, которая будет отвечать нашим интересам", подытожил министр.

Напомним, ранее Полторак посетовал на дороговизну "билета в НАТО" для Украины.