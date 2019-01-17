Полторак посетовал на дороговизну "билета в НАТО" для Украины

НАТО / VG

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что полный переход страны на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.

"Полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс. А он, и вообще реформа армии, являются очень дорогостоящими", - приводит слова министра Интерфакс-Украина.

На вопрос о сроках перехода, Полторак привел в пример Польшу, которая уже более 20 лет находится в НАТО, однако "до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе".

"Провести реформы - подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления - можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение - надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным", - заключил он.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь РоманенкоУкраи выразил мнение, что Украина может вступить в НАТО через 5-10 лет.

По словам главы МИД Павла Климкина, вступление Украины ЕС и НАТО - это вопрос среднесрочной перспективы. "Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - сказал Климкин.