Полторак посетовал на дороговизну "билета в НАТО" для Украины

17 января 2019, 11:10

На вопрос о сроках перехода, Полторак привел в пример Польшу.

НАТО
НАТО / VG

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что полный переход страны на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.

"Полностью переход на все стандарты НАТО мы сможем осуществить только тогда, когда у нас будет полный финансовый ресурс. А он, и вообще реформа армии, являются очень дорогостоящими", - приводит слова министра Интерфакс-Украина.

На вопрос о сроках перехода, Полторак привел в пример Польшу, которая уже более 20 лет находится в НАТО, однако "до сих пор переходит на новую технику, на новое вооружение и на стандарты, которые есть в Альянсе".

"Провести реформы - подготовку, реформу кадрового обеспечения, реформу логистического обеспечения, реформу боевого обеспечения, реформу органов военного управления - можно осуществить в течение определенного периода, при этом не имея огромного финансового ресурса. А поменять всю технику и вооружение - надо иметь возможности закупки и иметь финансовый ресурс. Поэтому этот процесс является более длительным", - заключил он.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь РоманенкоУкраи выразил мнение, что Украина может вступить в НАТО через 5-10 лет.

По словам главы МИД Павла Климкина, вступление Украины  ЕС и НАТО - это вопрос среднесрочной перспективы. "Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - сказал Климкин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина НАТО Минобороны Украины Степан Полторак
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:00
Рада одобрила закон о переходе религиозных общин в ПЦУ
11:54
Когда украинцам откроют страшную тайну? мнение
11:49
"Все е*нулись на теме Украины": Собчак назвала свою поездку в Киев "адом"
11:38
"Чернокожие рабы": Ксения Собчак оскорбила работников отеля на Мальдивах Видео
11:22
Внезапно скончался продюсер "Дозоров" и "Высоцкого"
11:14
"Стопарик дал накатить, спас бабулю": в соцсетях обсуждают поцелуй руки Порошенко на Волыни
11:10
Полторак посетовал на дороговизну "билета в НАТО" для Украины
10:57
Скандал во Львове: учителя бросили школьника на границе во время экскурсии в Италию Видео
10:53
Девушка дня Instagram: модель с точеной фигурой Наташа Сиротина Фото
10:42
Почему "сухой закон" губителен для Украины мнение
10:22
"Врежут морозы": синоптик предупредила о серьезном похолодании Видео
10:06
"Это уже дно": в Сети возмутились из-за целования рук Порошенко во время томос-тура Фото Видео
10:00
Минобороны предложило сохранить зарплаты почти 10 тыс. дезертиров ВСУ
09:29
"Хотелось, чтобы все было красиво": ведущая "Орла и решки" рассказала о поцелуе с Зеленским
09:20
"Это зомби": Шкиряк объяснил, почему жителям ОРДЛО нельзя давать право голоса на выборах Видео
08:52
Динамо усилилось воспитанником мадридского Реала Фото Видео
08:46
Россияне признались в чувстве стыда за "вечную бедность и неустроенность" своей страны
08:29
"Девочку ударил": в Киеве наказали подростков-гопников, жестоко избивавших людей Фото Видео
08:27
Дорогие вы наши: почему заоблачные зарплаты менеджеров госпредприятий нужно урезать мнение
08:25
Собчак приехала в Киев и опозорилась
07:54
"Это полная жопа": Усика и Ломаченко повергло в шок состояние украинских дорог
07:40
"Ужасные дни": астролог предупредил о взрывах и терактах Видео
07:29
Порошенко одобрил тайное решение СНБО по гособоронзаказу
07:16
Поздравления с Крещением своими словами и в анимированных картинках Фото Видео
06:58
Главное последствие позорного томос-тура Порошенко мнение
06:33
Успех гарантирован: астролог составил гороскоп для Оли Поляковой
05:56
Суровые и беспощадные: астрологи назвали знаки Зодиака, которые не умеют прощать
05:29
Социолог объяснил, почему властям России важен Крымский мост Видео
05:02
Полуголая Даша Астафьева показала пышную грудь на фото
04:24
На Луне вырастили растение, но все закончилось трагически Видео
03:49
Ученые рассказали, чем полезен оргазм для женщин
03:07
В сеть попали голые фото пышнотелой модели Эшли Грэм Фото
02:14
Психолог рассказала о самом страшном воровстве Видео
01:43
Рекламу Gillette обвинили в сексизме и домогательстве к женщинам Видео
01:36
"Никто не прогуляет урок": Ученые предложили ввести в школах уроки "порнограмотности"
01:07
В Луцке на томос-тур Порошенко людей свозили автобусами Видео
00:48
Полторак обвинил Россию в намерении аннексировать Азовское море
00:23
Президент Грузии Зурабишвили объяснила, почему не поздравила Украину с томосом
00:02
В УПЦ МП ответили на вопрос: "Чей Крым?"
16 января, среда
23:41
Парламент Британии не проголосовал за отставку Мэй Видео
23:30
"Обнаженка с лукавинкой": в Сети опубликовали серию черно-белых эротических фото Фото
23:00
Во Львове суд отменил запрет на русскоязычный культурный продукт
22:33
Социологи выяснили место Порошенко в президентском рейтинге после Томоса
22:20
Грудастая звезда соцсетей похвасталась ухоженным задом на пляже: опубликованы фото Фото
21:58
СМИ вычислили, кто поедет в Израиль на "Евровидение" от России
21:50
Депортированная из России журналистка Бойко пожаловалась на ощущения "грязной использованной тряпки" Видео
21:27
Послы стран ЕС согласовали санкции против "Боширова" и "Петрова"
21:21
Новый сезон "Орла и решки" заинтригует провокациями о красотах мегаполисов
20:49
В Раде предложили осудить Тимошенко за газовые договоры с Россией
20:28
"И тут обманул": Гончаренко разочаровал ненастоящим костюмом клоуна на ток-шоу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять