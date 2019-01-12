Генерал ВСУ назвал сроки вступления Украины в НАТО

Парад ВСУ / Главком

Украина может вступить в НАТО через 5-10 лет.

Такое мнение высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает УНИАН.

Он назвал "достаточно реалистичной" возможность достигнуть стандартов военного альянса.

Романенко отметил, что разработанный план реформирования украинской армии должен быть завершен к 2020 году.

"Принципиальным шагом в этом процессе является то, что касается управления Министерства обороны, Генштаба. Принципиальным является то, что Украина отходит от российской системы управления, в которой Генштаб входил в состав Минобороны, как это было в царской России, в советских вооруженных силах и как это остается в современной РФ, и переходим к так называемой англо-саксонской системе, в которой Минобороны выполняет чисто военно-политическую функцию, всесторонне обеспечивая вооруженные силы", - заключил он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - это вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует о другом", - сказал министр.