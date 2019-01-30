Нардеп раскрыл важные подробности расстрела супругов в Николаеве

Мужчина, расстрелявший супругов в Николаеве, сам сдался копам, отметил нардеп / Скриншот видео с youtube.com

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в Николаеве злоумышленник, расстрелявший супругов, сам сдался полицейским.

Николаевский стрелок, судя по всему, остаток своей жизни проведет за решеткой, написал политик в Facebook.

Злоумышленника пытался остановить его сын, рассказал народный избранник ТСН.

"Убийца дождался их (супругов — Ред.) и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции", — написал Геращенко.

Ранее стало известно, что в Николаеве 30 января неизвестный у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина. СМИ писали, что у злоумышленника был сообщник.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Позже появилась информация, что в Николаеве супружескую пару Беловых расстрелял житель города Герасим Багирянц, который был им должен 2,5 млн гривен.