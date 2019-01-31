"Там нет благодати" : Патриарх Кирилл "попер буром" на ПЦУ

патриарх Кирилл и Владимир Путин / Reuters

Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) утверждает, что в Православной церкви Украины вовсе отсутствует благодать.

Такое мнение одиозный российский церковный иерарх в интервью ТАСС.

"Если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники обращаются к своей пастве и учат об одном, а организация начинает действовать совсем в другой системе ценностей - то, что сейчас происходит с расколом в Украине, - то это означает, что нет благодати в такой церковной организации", − считает патриарх Кирилл.

Напомним, ранее патриарх Кирилл воспарил в мечтах о поездке в Украину. а также публично утверждал, что современные гаджеты "опасны как предвестие пришествия Антихриста".